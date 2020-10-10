أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة المناضل أحمد الحاوري

الأمين العام يعزي بوفاة المناضل أحمد الحاوري
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل الشيخ أحمد بن أحمد عبدالله الحاوري، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء في خدمة وطنه ومجتمعه.
وأعرب أمين عام المؤتمر في البرقية عن تعازيه وعظيم مواساته للواء محمد يحيى الحاوري عضو مجلس النواب مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى، وإلى نجل الفقيد عبدالله احمد الحاوري واخوانه وبقية أفراد الاسرة بهذا المصاب.. مشيراً إلى أن الفقيد أحمد بن أحمد الحاوري يعد من الأصوات الوطنية الوحدوية، عرف بسعيه الحثيث لتكريس الاستقرار الاجتماعي في محيطه عبر إصلاح ذات البين.
وابتهل إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وأقاربه ومحبيه الصبر والسلوان.
"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ"
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