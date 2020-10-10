رئيس وزراء قيرغيزستان : رئيس الجمهورية قد يقدم استقالته فى غضون 3 أيام

وقال جاباروف للصحفيين إن "الرئيس قال إنه بعد الموافقة على الحكومة الجديدة واستكمال جميع الإجراءات ذات الصلة يعتزم الاستقالة فى غضون يومين أو ثلاثة أيام".
وقال فى مؤتمر صحفى إن "روسيا ستظل شريكنا الاستراتيجى الأساسى، ولدينا قواسم كثيرة مشتركة، بما فيها الجانب جيوسياسى".
وفى وقت سابق من اليوم، اعتقلت السلطات رئيس البلاد السابق، ألمز بيك أتامباييف، ضمن التحقيقات حول الاحتجاجات فى العاصمة بيشكيك، والمناهضة لنتائج الانتخابات البرلمانية.
وقال بيان للجنة الأمن القومى إن الرئيس السابق وآخرون "اعتقلوا وفق أمر اعتقال صدر فى إطار القضية الجنائية التى رفعت على خلفية تنظيم الاضطرابات فى العاصمة بيشكيك"، مضيفة أن قوات الأمن تواصل اعتقال المشتبه بهم المتورطون فى تلك القضية.
وقال بيان لمكتب الرئاسة فى ذات الوقت إن الرئيس سورونباى جينبيكوف، أصدر قرارا بإعفاء أمين مجلس الأمن القومى ونائبه من مهامهما.
وكانت اللجنة أعلنت كذلك اعتقال نائب وزير الداخلية السابق، كورسان أسانوف، بتهمة تنظيم أعمال شغب فى العاصمة.
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