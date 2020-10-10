الاتحاد الأوروبى : مذكرة التفاهم بين تركيا والوفاق انتهاك لحقوق السيادة

نقلت قناة "العربية" عن الاتحاد الأوروبى، أن مذكرة التفاهم التى وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الليبية "غير الشرعية" تمثل انتهاكا للسيادة، مشددا على أنه لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسيا.





وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى البرلمان الليبى، طلال الميهوب، فى 27 سبتمبر الماضى، إنه سيتم تشكيل لجنة ليبية تشارك فيها جميع نخب ليبيا ومن كافة الأقاليم، تكون مهمّتها مراجعة كافة الاتفاقيات التى تم توقيعها مع تركيا، منذ وصول حكومة الوفاق إلى السلطة.

واستنكر الميهوب تصريحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، التى قال فيها إن "الاتفاقيات التى وقعتها بلاده مع حكومة الوفاق ستبقى نافذة حتى بعد رحيل السراج وقدوم سلطة جديدة"، واستغرب من تمسك أنقرة بهذه "المكافآت" التى حصّلتها فى ليبيا بعدما انتهزت فرص ضعف حكومة الوفاق، رغم عدم دستوريتها.

وتابع الميهوب أن "أردوغان تناسى أن حكومة الوفاق التى وقّع معها جميع الاتفاقيات التى تعدّت السيادة الليبية، لم تنل الثقة من البرلمان، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبى، وبالتالى فهى غير مبنية على قواعد قانونية ودستورية، وتعتبر لاغية".

وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج اتفاقات أمنية وعسكرية، كما وقّع الطرفان مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها عدة دول مجاورة انتهاكاً للقانون الدولى.