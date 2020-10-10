قبائل ليبية تفوض سيف الإسلام القذافي لإنقاذ البلاد

أعلن المجلس الاجتماعي لقبائل زليتن في ليبيا اليوم السبت، تفويض سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي لقيادة البلاد وإنقاذها من الفوضى التي تمر بها.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أكد المجلس في بيان له، أن "سيف الإسلام لديه من القدرة السياسية والاجتماعية ما يمكنه من إنقاذ ليبيا والليبيين من الفتن التي يمرون بها، وإعادة هيبة البلاد وأمنها واستقرارها وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".

ودعا البيان إلى "الحفاظ على ليبيا وحدة وطنية واحدة تجعل من البلاد دولة واحدة شرقية ولا غربية، مع ترسيخ الأمن فيها والخروج بها إلى بر الأمان"، مبينا أن "الشعب الليبي عانى من إذلاله وإيلامه من أجل تحقيق مكاسب شخصية وأوهام زائفة".

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن مزاعم وزير دفاع حكومة الوفاق صلاح النمروش بتحرك وحدات من الجيش نحو مدن في الغرب الليبي لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المسماري أن ادعاءات وزير دفاع الوفاق عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليًا المدعومة من المجتمع الدولي.

وقال المسماري "ملتزمون بإعلان وقف إطلاق النار، وسنكون مع الخيار السلمي دائما ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية".

وتابع المسماري "المليشيات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح مساعي حل أزمة بلادنا ومحاربة الإرهاب وبناء دولة ديمقراطية".