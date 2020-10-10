استنى 4 فئات.. قرار كويتي عاجل بخصوص العاملين المقيمين فى الدولة

أصدرت وزارة التربية الكويتية قرارا بمنع تحويل العاملين فيها من غير الكويتيين إلى القطاع الأهلي باستثناء 4 فئات مسموح بتحويل إقامتها، بناء على كتاب تلقته من الهيئة العامة للقوى العاملة.

وحددت الوزارة الكويتية في منشور لها تم تعميمه الفئات المستثناه وهم " أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين ، ومواليد الكويت.

وتضمن الإستثناء الفلسطينيون من حملة الوثائق أصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحي للمنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة.

ومن جانبها حثت الهيئة العامة للقوى العاملة في كتابها لوزارة التربية بالتكرم نحو العلم والإيعاز للمختصين لديها باتخاذ اللازم.