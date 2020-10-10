جدول دروس الحصص اليومية المعلن عنها من قبل وزارة التعليم السعودي

جدول دروس الحصص اليومية , بعد القرار الصادر من وزارة التربية و التعليم بشأن استمرار العملية التعليمية عن بعد لمنتصف العام الدراسي الحالي هو أمر يهم جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور وجميع العاملين بوزارة التعليم السعودي, وقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودي اليوم بالإعلان عن جدول الحصص اليومية لجميع الصفوف ( الصف الأول- الصف الثاني- الصف الثالث الابتدائي )من الأسبوع السابع وذلك عن طريق قنوات عين علي تردد عرب سات 12437 , وسيتم عرض الدروس في بث مباشر من الساعة الثالثة عصراً , ويتم إعادة الدروس طوال اليوم بشكل مستمر , أو يتم مشاهدة الدروس من خلال رابط قناة اليوتيوب.

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جدول دروس الحصص اليومية

وقد قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن جدول دروس الحصص اليومية للصف الرابع و الصف الخامس والصف السادس من الأسبوع السابع, وذلك عن طريق قنوات عين في بث مباشر من الساعة الثالثة عصراً ويعاد طوال اليوم او من خلال رابط القناة علي اليوتيوب.

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دروس الحصص اليومية للمرحلة المتوسطة

كما قد قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عن جدول الدروس للصف الأول والصف الثاني والصف الثالث المتوسط من الأسبوع السابع , عن طريق قنوات تردد عرب سات 12437 ويتم بث الدروس بشكل مباشر في تمام الساعة التاسعة صباحاً ويتم إعادة جميع الدروس طوال اليوم أو من خلال رابط القناه علي اليوتيوب, أما بالنسبة للمرحلة الثانوية فقد قامت الوزارة بالإعلان عن جدول دروس الحصص الخاصة بالمستوى الأول للمرحلة الثانوية من الأسبوع السابع, عن طريق تردد قناة عين في بث مباشر من الساعة التاسعة صباحاً أيضاً ويعاد طوال اليوم أو من خلال رابط القناة علي اليوتيوب,و المرحلة الثانوية المستوي الثالث و المستوي الخامس من الأسبوع السابع يتم أيضا بث الدروس الخاصة بها علي قناة عين علي عرب سات ابتداء م الساعة التاسعة صباحاً والمرحلة الثانوية عام أو تحفيظ اختياري أيضا الساعة التاسعة صباحاً.