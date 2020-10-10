تمويل يصل الي 60 ألف ريال وبفترة سداد 60 شهراً للسعوديين؛ حيث يقدمه بنك التسليف والادخار والمعروف حالياً ببنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وقد يعتبر ذلك البنك من اقوي البنوك في السعودية حيث يقدم العديد من الخدمات المصرفية المميزة والمنتجات التمويلية المختلفة عن ما يقدمه أي بنك أخر في المملكة العربية السعودية، وقد تهتم فئة كبيرة من المواطنين السعوديين عن التمويلات التي تشبه ذلك التمويل، وهو ما يسمي بتمويل الأسرة خاصةً في ظل انتشار فيرس كورونا المنتشر مؤخراً مما ادي الي تدهور النشاطات وتوقف المصالح الحكومية والخاصة فترة من الوقت والتي تسببت في الهبوط وتدني المستوى الإقتصادي وجعلت بعض المواطنين غير قادريين علي تدبر أمور حياتهم ومصاريف معيشتهم، لذلك فقد يوفر بنك التنمية الاجتماعية تمويلات بهذه الصورة لمساندة المواطنين حيث يقدم البنك تمويل شخصي بدون أي فوائد أو رسوم إدارية يصل الي 60 ألف ريال سعودي وفترة سداد تمتد الي 60 شهراً، فقد نوضح لكم من خلال موقعنا تفاصيل الحصول علي ذلك التمويل مع توضيح كافة الأوراق المطلوبة والشروط التي يجب توافرها.الشروط والأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل الأسرة من بنك التنمية الإجتماعية
يصل تمويل الأسرة الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية الي 60.000 ريال وبفترة سداد مريحة للعميل لمراعاة الظروف المادية له، فقد تمتد فترة السداد الي شهراً بدون فوائد أو رسوم إدارية، كما يقدم البنك الكثير من التمويلات الشخصبة الأخري والمميزة كتمويل “منتج آهل” وتمويل كنف للنساء الأرامل والمطلقات، ويشترط البنك عدة شروط لابد من توافرها للحصول علي تمويل الأسرة وأيضاً عدد من الأوراق والمستندات، تتم علي النحو التالي:
- أولاً أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- أن يأتي المستفيد من صورة الهوية الوطنية، صورة من السجل التجاري، رقم الآبيان ويجب أن يكون معتمد ومختوم من البنك.
- إرسال أصل نموذج 104 المفعل إلكترونياً والمستخرج من الحساب الخاص العميل ومستوفي الشروط والتوقعات المطلوبة وان يكون معتمد ومختوم قبل 60 يوماً من جهة العمل.
- أن يحول العميل أخر 3 رواتب شهرية قبل نموذج 104 الي البنك.
- أن يرسل العميل البيانات الشخصية الخاصة به من وزارة الداخلية بشرط أن تكون سارية المفعول.
- أن يرسل أصل بيانات الأبناء الذكور من وزارة الداخلية بشرط ان تتراوح أعمارهم مابين 18 عاماً كحد أدني و 24 عاماً كحد أقصي، وللأبناء الإناث ألا تقل أعمارهم عن 18 عاماً وبشرط أن تكون تلك البيانات سارية المفعول.
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