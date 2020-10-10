تمويل فوري بدون تحويل الراتب وبدون كفيل في المملكة العربية السعودية؛ حيث يقدم العديد من البنوك في المملكة تمويل شخصي بدون تحويل الراتب كما لا يشترط التمويل أيضاً توافر الكفيل للعميل المتقدم للحصول علي القرض، فقد تحرص الكثير من البنوك السعودية علي راحة عملائها سواء من المواطنين السعوديين أو العاملين المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية والوافدين إليها، وذلك من أجل التيسير عليهم ومراعاة الظروف الاقتصادية لهم، كما يتمكن العميل من تأجيل تسديد الأقساط عاماً كاملاً، كما يتميز التمويل الشخصي بأنه مطابقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وضوابط الدين الإسلامي، فقد نقدم لكم زوار موقعنا الكرام أهم ما يتعلق بالتمويل الشخصي مع توضيح الشروط.

تمويل فوري بدون تحويل الراتب وبدون كفيل في المملكة العربية السعودية

توفر الكثير من البنوك السعودية تمويلات شخصية تتناسب مع فئة معينة من المجتمع السعودي سواء من المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من كل الجنسيات الأخري حسب ما يحدده البنك، ولا تشترط تلك البنوك بتحويل الراتب وتلجأ الي الحصول علي وسائل ضمان أخري غير الراتب، علي سبيل المثال لابد من توافر ما يثبت أن الشخص قادر علي السداد بانتظام وبصورة دورية، ولذلك نجد بعض البنوك السعودية تقوم بزيادة نسبة الفائدة للحصول علي التمويل الشخصي، فقد يعتبر الحصول علي قرض بدون تحويل راتب أقل توافراً من القرض الذي يتطلب فيه تحويل الراتب، لأن معظم البنوك السعودية تتطلب تحويل الراتب ووجود الكفيل عند تقديم التمويل الشخصي للعملاء.

أولاً يجب تحديد طرق التمويل من خلال القائمة الرئيسية.

اضغط علي خانة التمويل الشخصي.

تعبئة كافة البيانات المطلوبة من البنك الذي ترغب في الاقتراض منه.

انتظر قليلاً حتي تتم دراسة جميع البيانات المرسلة الي البنك.

قم بالموافقة علي عقد بيع السلعة، ثم اختر توكيل لبيع السلعة، ومن ثم إيداع الحساب.

كتابة كلمة السر التي تم إرسالها الي رقم هاتف الجوال الخاص بك.

التوقيع علي سند الأمر، بعد ذلك وضع الحساب في حسابك الخاص.

كيفية الحصول علي تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من البنوك السعودية