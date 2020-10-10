شروط الحصول على قرض بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي عام 1442 هجريا هو يعد من افضل البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم العديد من الخدمات والقروض المختلفة والمتنوعة لكافة المواطنين في المملكة وأيضا يقدم مجموعة من التسهيلات المتميزة دون أي تعقيد للمواطنين السعوديين أو المقيمين أو الوفدين وكما يمتاز هذا القرض على انه لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وأنما يوافقها واكثر ما يميز هذا القرض أنه لا يتطلب تحويل راتب إلى البنك كل شهر لتسديد قيمة القرض وأيضا يقدم عدد من الخدمات المتنوعة والمتميزة في مجال الإقراض و كما يقدم بنك الراجحي قروض للمواطن المقترض بشكل سريع وسهل بدون تحويل راتبه وذلك من اجل تلبيه احتياجاته الشخصية و كما يقدم البنك عددا من الخدمات الأخري مثل تمويل شخصي , تمويل سيارة , تمويل شخصي بدون كفيل , تمويل العقارات , وغيرها من التمويلات الأخري من خلال مقالنا هذا عبر موقعنا سنقدم لكم شروط الحصول على القرض بدون تحويل الراتب وطريقه التقديم.

شروط الحصول على القرض

أن يتراوح عمر المتقدم للطلب ما بين 25 عام حتى 55 عاما.

أن يكون المتقدم للطلب حاملا الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم للطلب مقيما في المملكة العربية السعودية فترة لا تقل عن ستة اشهر.

أن يكون المتقدم للطلب راتبه لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم للطلب الحد الأدنى له لا يقل عن شهر في العمل سواء كان في القطاع الخاص أو القطاع العام.

البيانات المطلوبة للتقديم على القرض

عند التقديم على القرض يتطلب البيانات الأتية:-

الاسم كاملا.

رقم الهوية الوطنية.

العمر.

الجنسية.

رقم الحساب من بنك الراجحي أن يوجد.

هل يعمل في القطاع العام أو الخاص يجب عليك تقديم بعض المعلومات المالية هل سوف يتم التحويل الراتب إلى البنك أم لا راتب الشهري وغيرها من المعلومات الأخري.

تسهيلات و خدمات بنك الراجحي

كما يقدم البنك عددا من الخدمات التي تعمل على تسهيل وتيسير الإجراءات للمعلومات المالية وهي كالاتي:-

خصومات على البطاقات.

دفتر الشيكات.

تمويل العقاري.

خدمات التمويل.

البطاقات الانتمائية.

فتح حسابات جارية وحسابات توفير.

تمويل شخصي.

بنحب نفكر عزيزينا الزائر كيفية فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين والمواطنين السعوديين.

وفي نهاية مقالنا هذا قد أوضخنا لك عزيزي الزائر عن شروط الحصول على قرض بدون راتب من مصرف الراجحي وطريقة التقديم والبيانات المطلوبة لذلك والخدمات التي يقدمها لكم مصرف الراجحي إذا كان لديكم أي استفسار اتركوه اسفل المقال.