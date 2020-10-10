تمويل فوري بدون تحويل راتب وبلا كفيل للسعوديين والمقيمين بالمملكة

تمويل شخصي للمواطنين السعودين وأيضاً المقيمين في المملكة العربية السعودية، فقد نقدم لكم من خلال موقع ثقفني كيفية الحصول علي تمويل شخصي يصل الي 60 ألف ريال سعودي بدون فوائد وفترة سداد طويلة المدي تصل الي خمس سنوات وذلك لتسهيل الأمر علي العملاء من المواطنين السعودين والمقيمين أيضاً في المملكة خصوصاً بعد الظروف التي تمر بها المملكة بعد تفشي فيرس كرونا المستجد والمنتشر في الآونة الأخيرة، فقد تسعي الحكومة السعودية بكامل جهودها أن تقدم خدمات للمواطن السعودي والمقيمين في المملكة وتوفر لهم كامل الحماية لذلك فقد تم فرض الحظر في فترة انتشار الفيرس مما أثر علي المستوي الاقتصادي للفرد والمجتمع بسبب وقف المصالح الحكومية والخاصة في هذه الفترة، ولذلك يبحث كثير من المواطنين علي تفاصيل التمويلات لتحسين مستواهم المعيشي والتطلع لحياه أفضل.

شروط الحصول علي تمويل من بتك التنمية الاجتماعي الذي يصل الي 60 ألف ريال سعودي

يقدم بنك التنمية الاجتماعية المعروف مسبقاً ببنك التسليف والادخار أنه من الممكن أن يتم الحصول علي تمويل منتج أهل أكثر نت مرة بشرط أن يتم التوافق علي الشروط التي يقدمها البنك ومن ضمن هذه التمويلات تمويل الأسرة، تمويل ترميم المميزان جداً والذي يقدمهما بنك التنمية الاجتماعية، وتتم الشروط علي النحو التالي:

يقدم بنك التنمية الاجتماعية للرجال المتقاعدين، والرجال الموظفين، والرجال المتسببين. يقدم بنك التنمية الاجتماعية للنساء المطلقات، والنساء المهجورات، وأيضاً النساء الأرامل. الشخص الذي حصل علي القرض وأتم خمس سنوات من تاريخ القرض السابق.

الفئات التي يمكنها الحصول علي تمويل منتج قرض آهل لها

المملكة العربية السعودية بها العديد من البنوك التي تقدم كثير من العروض البنكية والخدمات والمنتجات التمويلية، كل هذه الخدمات تفيد المواطن السعودي وتساعده في الحصول علي عيشة كريمة ومستقبل زاهر والصعود بمستوي المعيشة، كل هذا بعد توافق الشروط التي يحددها البنك، ولكن منتج أهل يمكن لفئات معينة الحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية للرجال المتقاعد، الرجال المتسببين، وأيضاً الرجال الموظفين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، كما يمكن للنساء الأرامل، المطلقات، والنساء المهجورات أيضاً الحصول علي التمويل بفترة سداد تمتد الي 5 سنوات.