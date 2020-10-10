الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لـ4 أيام مقبلة
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مستجدات طقس اليمن خلال اربعة أيام مقبلة ابتداءً من اليوم وحتى الثلاثاء.
وتوقع الفلكي الشوافي أجواء باردة نسبياً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، بينما تبقى دفيئة على المناطق الساحلية، واستمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار خصوصاً المناطق الصحراوية.
وقال الفلكي اليمني بالنسبة للأمطار على مستوى اليمن تكاد تكون منعدمة، مشيراً الى بعض الهطول المتفرق لامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق محدودة من المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والغربية والسهول التهامية بنسب أقل مما كانت عليه الأيام الماضية.
كما توقع الفلكي عدنان الشوافي هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على ارخبيل سقطرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لـ4 أيام مقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.