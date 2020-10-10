أخبار اليمن : الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لـ4 أيام مقبلة

الشوافي يكشف حالة الطقس في اليمن لـ4 أيام مقبلةكشف الفلكي عدنان الشوافي عن أهم مستجدات طقس اليمن خلال اربعة أيام مقبلة ابتداءً من اليوم وحتى الثلاثاء.

وتوقع الفلكي الشوافي أجواء باردة نسبياً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، بينما تبقى دفيئة على المناطق الساحلية، واستمرار نشاط الرياح المثيرة للغبار خصوصاً المناطق الصحراوية.

وقال الفلكي اليمني بالنسبة للأمطار على مستوى اليمن تكاد تكون منعدمة، مشيراً الى بعض الهطول المتفرق لامطار خفيفة الى متوسطة على مناطق محدودة من المرتفعات الجبلية الجنوبية غربية والغربية والسهول التهامية بنسب أقل مما كانت عليه الأيام الماضية.

كما توقع الفلكي عدنان الشوافي هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على ارخبيل سقطرى.