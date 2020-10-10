دراسة: ميسي الأفضل في تاريخ الليغا.. ومفاجأة بشأن رونالدو

تربع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على عرش أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، حسب دراسة أجراها مركز الأبحاث في تاريخ وإحصاءات كرة القدم.

وحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه تم إعداد هذه الدراسة بناء على سلسلة من البيانات الموضوعية لتقييم اللاعبين، ومن بينها تحليل الأهداف (اللعبة وركلات الجزاء والتسجيل بالخطأ)، وكذلك البطاقات والطرد والألقاب وعدد المباريات الدولية أو المواسم..

وتصدر نجم برشلونة القائمة برصيد 695 نقطة، يليه لاعب سبورتينغ خيخون وبرشلونة السابق، إنريكي كاسترو (كيني) برصيد 566 نقطة، بينما جاء سيزار رودريغيز الذي لعب 13 موسما في البلاوغرانا، وكذلك في ساباديل وغرناطة، في المركز الثالث برصيد 557 نقطة.

لكن المفاجأة في هذه الدراسة هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي صنفته الدراسة في المركز الثاني عشر بـ457 نقطة.

من جهة أخرى، توصل الإحصاء إلى أن ميسي هو اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في الليغا (444)، يليه رونالدو (312).

في المقابل، يعد النجم البرتغالي أفضل هداف في تسجيل ركلات الترجيح برصيد 61، وهو رقم قياسي يمكن أن يتغلب عليه ميسي (57) على اعتبار أنه ما يزال في الدوري الإسباني، عكس مهاجم يوفنتوس.