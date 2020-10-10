زعيم كوريا الشمالية يعتذر لفشله فى تحسين حياة المواطنين

اعتذر الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون عن فشله فى تحسين حياة المواطنين، بقوله "أشعر بالخجل لأننى لم أستطع أبدا أن أكافئكم بشكل مناسب على ثقتكم الهائلة"، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأضاف كيم خلال عرض عسكرى ضخم، نظم اليوم السبت، بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس حزب العمال "لم تكن جهودى وتفانيى كافيين لإخراج شعبنا من سبل العيش الصعبة". واستغل الزعيم الكورى الشمالى المناسبة لتوجيه رسائل إلى شعبه، كما خصص بعض الكلمات لشركائه ومنافسيه فى العالم. وألقى كيم باللوم على العقوبات الدولية والأعاصير وفيروس كورونا، قائلا إن هذه الأسباب حالت دون الوفاء بوعوده بشأن التقدم الاقتصادى. وبدا الزعيم كيم عاطفيا خلال إلقائه هذه الكلمات، كما شكر عناصر الجيش على عملهم الجاد لمواجهة الكوارث الطبيعية ولمنع تفشى كورونا.

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