ألمانيا تغلق برلين والمدن الكبرى وتعيد فرض حظر التجول لاحتواء فيروس كورونا

ففى برلين، تحتم على النوادى الليلية والمطاعم إغلاق أبوابها اعتبارا من مساء السبت بين الساعة 23.00 والساعة 6.00، وهى فترة زمنية تشهد غالبا خلال عطل نهاية الأسبوع تدفق عشرات آلاف الأشخاص إلى النوادى الليلية بالعاصمة حيث تبقى مفتوحة طوال الليل.

وتشكل التدابير الجديدة ضربة قاسية لاقتصاد المدينة، الذى سبق أن تضرر كثيرا من إغلاق النوادى الليلية لعدة أشهر، علما أن الحياة الليلية فى العاصمة الألمانية تشكل أحد أبرز مكونات اقتصادها.

ويشمل حظر التجول كافة المتاجر ما عدا الصيدليات ومحطات الوقود، وسيبقى مفروضا على الأقل حتى 31 أكتوبر.

واتخذت فرانكفورت تدابير مماثلة دخلت حيز التنفيذ مساء الجمعة، مع إغلاق النوادى الليلية والمطاعم ومنع بيع الكحول بين الساعة 22.00 و6.00.

وأعلنت كولونيا عاصمة منطقة شمال الراين وستفاليا، أكبر مناطق ألمانيا من حيث عدد السكان، صباح السبت أيضا عن تدابير إغلاق مماثلة اعتبارا من الساعة 22.00.