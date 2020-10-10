آلاف القنابل الموقوتة.. محافظ بيروت يحذر من خطورة مستودعات في العاصمة اللبنانية

تفقد محافظ العاصمة اللبنانية بيروت القاضي مروان عبود البقعة المتضررة جراء حادث انفجار خزان للوقود، في منطقة الطريق الجديدة، ودعا "المؤسسات كافة الى اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية وتأمين وسائل الحماية، كوضع مطافئ للحريق في تلك الموسسات".

وبحسب موقع حزب "القوات اللبنانية"، لفت عبود إلى "وجود آلاف المستودعات التي تشكل قنابل موقوتة داخل الأحياء السكنية، والتي يجب العمل على إيقافها بالسرعة المطلوبة، حفاظا على سلامة المواطنين والسلامة العامة".

ودعا محافظ بيروت المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى "عدم التهافت على تخزين المحروقات بطرق غير آمنة، لا سيما المواد السريعة الاشتعال كمادة البنزين، حفاظا على حياتهم، لأن الإهمال يؤدي إلى هكذا نتائج، لا تحمد عقباها".

وناشد عبود أهالي بيروت "ضرورة الاتصال على الرقم 175 للتبليغ عن مثل هذه الحالات، لأنه من غير الممكن الاستمرار بالأمور كما هي عليه الآن، لأن الأساس هو حماية المواطن"، مؤكدا الوقوف إلى جانب أهالي بيروت، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء".

ومن طريق الجديدة، انتقل عبود إلى منطقة الأشرفية، حيث تفقد الأضرار داخل وخارج أحد المطاعم المقفلة، جراء انفجار قارورة غاز أدت إلى سقوط قتيل.