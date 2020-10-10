وزير الدفاع الأرميني يبحث مع الصليب الأحمر إجراءات تبادل الأسرى مع أذربيجان

بحث وزير الدفاع الأرميني ديفيد تونويان، ورئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في يريفان، كلير ميترو، اليوم السبت، إجراءات تبادل الأسرى، وجثث القتلى في ناجورنو قره باخ، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الذي تم التوصل إليه مع أذربيجان.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن بيان لوزارة الدفاع الأرمينية، اليوم، أن "الجانبان- الوزير ووفد الصليب الأحمر- ناقشا عملية وقف إطلاق النار المعلن للأغراض الإنسانية على طول جبهة ناجورنو قره باخ (أرتساخ) الأذربيجانية بأكملها، وتبادل أسرى الحرب والمعتقلين وجثث القتلى في العمل من خلال وساطة لجنة دولية".
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