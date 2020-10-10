إصابات خلال فعالية في القدس.. ومستوطنون يهاجمون منزلا بـ نابلس

أصيب عدد من الفلسطينيين، لم يتم إحصاؤهم بعد، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق، جراء استهدافهم من الاحتلال الإسرائيلي اليوم /السبت/ في قرية رافات شمال غرب القدس المحتلة، فيما هاجم مستوطنون يهود منزلا فسطينيا بقرية بورين جنوب نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية - نقلا عن مصادر محلية - أن قوات الاحتلال استهدفت مهرجانًا لحركة فتح في القرية بالرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص.

وفي السياق، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن مستوطنين هاجموا منزلا لفلسطيني جنوب شرق بورين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن مواجهات اندلعت في القرية عقب هجوم المستوطنين.