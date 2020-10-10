الإسكان تعلن عن مبادرات الدعم السكني والإعفاء من السداد

وزارة الإسكان تعلن عن مبادرة الدعم السكني والاعفاء من السداد، للمواطنين السعوديين الذي انطبقت عليهم شروط ومعايير وضوابط الدعم السكني الذي تسعي من خلاله وزارة الإسكان بالمملكة إلي تمكين المواطنين السعوديين في تملك الأراضي والوحدات السكنية الجديدة والذي يحقق أهداف ورؤية في المستقبل القريب 2030، حيث تضم وزارة الإسكان مجموعة كبيرة ومتنوعة من مبادرات الدعم السكني لكافة تخصصات كل هيئة على حده، حيث نجد مبادرة الدعم السكني إلى منسوبي التعليم، ومبادرة الدعم السكني إلى العسكريين، ومبادرة الدعم السكني إلي المدنيين، ومبادرات تجديد المساكن، والعديد من المبادرات التى يقدمها موقع سكني التابع إلي وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

وزارة الإسكان تعلن عن مبادرة الدعم السكني والاعفاء من السداد

قدمت وزارة الإسكان بالمملكة الكثير من الخدمات والمزايا السكنية الجديدة إلي المواطنين السعوديين ولا تزال تقدم الدعم السكني الذي يستهدف كل الجهات ولكن تركز جيدا علي الفئات الأقل دخل من الطبقات الفقيرة والمتوسطة حتي توصل الدعم السكني إلي المستحقين من المواطنين، ولا تنسي أيضا الطبقات العليا في توفير لهم المنتجات السكنية من الفلل الجاهزة ذات التصميمات المعمارية العصرية في الأماكن الرائعة، توفر وزارة الإسكان لكل الطبقات مطالبهم من مساحات سكنية كبيرة وصغيرة الحجم حسب متطلبات كل فئة، ونبدأ معكم توضيح كل مبادرة من مبادرات الدعم السكني.

مبادرة الدعم السكني إلي المدنيين

أوضح وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني أن مبادرة دعم المدنيين هي عبارة عن تقديم قرض إضافي بقيمة 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية، بالإضافة إلي القرض الاول التي تتجاوز قيمته 500 ألف ريال سعودي من أجل حصول المستفيدين إلي المسكن الأول لهم، فيما حددت عدة ضوابط ومعايير للإستفادة من مبادرة الدعم السكني إلي المدنيين.

شروط الإستفادة من الدعم السكني للمدنيين

حددت وزارة الإسكان بعض المعايير البسيطة لاستفادة المدنيين من الدعم السكني، ومن هنا نذكر أنه ينبغي للمستفدين أن يكون أعمارهم تبدأ من 40 إلي ما فوق للحصول علي القرض الإضافي وذلك حسب التالي:

اذا كان عمر المتقدم ما بين 40 إلي 44 يحصل المستفيد على قرض إضافي بقيمة 75 ألف ريال.

اذا كان عمر المتقدم ما بين 45 إلي 49 يحصل المستفيد على قرض إضافي بقيمة 85 ألف ريال.

اذا كان عمر المتقدم 50 فأكثر يحصل المستفيد على قرض إضافي بقيمة 95 ألف ريال.

يذكر أن الوزارة أعلنت عن تعليق الدعم الإضافي منذ 31 مايو 2020، ونحن في إنتظار رفع تعليق الدعم الإضافي والمنتظر أن يتم رفع التعليق في الفترة القادمة، وذلك بعد الاستقرار خلال الفترة الأخيرة وانخفاض اعداد مصابين الوباء الجديد فيروس كورونا.

مبادرة الدعم السكني لمنسوبي التعليم

اتاحت وزارة الإسكان بالمملكة الدعم السكني لمنسوبي التعليم والتي تقدم لهم تمويلات مالية تسهل لهم امتلاكهم للوحدات السكنية والتي جاءت قريبة جداً من مبادرة دعم المدنيين، حيث يستفيد منسوبي التعليم عدة قروض القرض الاول 500 ألف ريال سعودي، وقرض إضافي 95 ألف ريال سعودي كحد أقصى والذي يكون 10% من قيمة المسكن الذي يرغب المستفيد الحصول عليه.

مميزات الدعم السكني لمنسوبي التعليم

تقدم وزارة الإسكان إلي منسوبي بعض التخفيضات والعروض والخصومات المالية من أجل الاستفادة من الدعم المقدم من قبل الوزارة والتي جاءت كالتالي:

تخفيض نسبة المقدم السكني إلي 5% من قيمة الوحدة السكنية التي يرغب المواطن الاستفادة منها، وذلك بدلاً من سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية.

تقليل جميع الرسوم الإدارية لمستفيدي التعليم.

توافر معارض سكنية جديدة بداخل مقرات وزارة الإسكان بالمملكة.

الإستفادة من العروض والخدمات بالإضافة إلي القرض العقاري المدعوم.

الإعفاء من سداد الوحدات السكنية

حرصاً من وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية علي مواطنيها والوقوف دائما معهم وقت الازمات أعلن وزارة الإسكان عبر موقعها الإلكتروني سكني بإعفاء سداد قيمة الوحدة السكنية للحاصلين علي الدعم السكني في حالة حدوث لهم طارئ تسبب في العجز، أو في حالة لا قدر الله حدوث للمستفيد مرض ادي إلي وفاته، تعفي الوزارة سداد قيمة الوحدة السكنية.