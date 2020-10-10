فيديو .. ترامب فى أول ظهور بعد علاجه من كورونا : أنا بحالة ممتازة

وأكد الرئيس الأمريكى أنه بحالة ممتازة، موجها حديثه إلى ناخبيه "حافظوا على حماسكم للتصويت وأشعر بحالة ممتازة"، موجها لهم الشكر "على تمنياتكم الطيبة لى ولميلانيا زوجته". وشدد ترامب على أن بلاده ستقضى على فيروس الصين مرة واحدة وللأبد، ومن جذوره، منوها إلى أنه "لن يسمح بتحول أمريكا إلى بلد اشتراكى".

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