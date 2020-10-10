الولايات المتحدة .. الإصابات اليومية بفيروس كورونا تتجاوز الـ50 ألفا

أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، السبت، أن عدد المصابين بكورونا فى الولايات المتحدة تجاوز لليوم الثالث على التوالى الـ50 ألف مصاب، حسب التقارير الصحية الرسمية.





وبحسب "روسيا اليوم"، تم تسجيل 57420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، فيما سجل يوم الجمعة 56191 إصابة، والخميس 50341 حالة. يذكر أن إجمالى الإصابات حول العالم بلغ حوالى 36.8 مليون شخص، وتوفى أكثر من 1.06 مليون شخص. ووفقا لـ"جونز هوبكنز"، تم تسجيل أكثر من 7.66 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى وفاة 213795 شخصا. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى فى العالم من ناحية الإصابات والوفيات.

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