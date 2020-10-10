محاكمة صحفى تركى لعدم مدحه زوجة أردوغان

يحاكم صحفى تركى فى أحد محاكم مدينة إسطنبول التركية، بسبب مقال تطرق فيه إلى السيدة الأولى، أمينة أردوغان، حيث استُشهد بالتهمة الكاملة الموجهة لإيمرك على أنها "إهانة بعدم إسناد صفات حسنة" إلى أمينة.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، فإن الصحفى إندر إيمريك، الذى يعمل بصحيفة أفرنسال اليسارية، طُلب إلى المحكمة فى إسطنبول بسبب مقال كتبه عن زوجة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وطالب المدعى العام بمعاقبة إيمريك على جريمة الثلب والإهانة، لكنه لم يحدد سببا لذلك، واستُشهد بالتهمة الكاملة الموجهة لإيمرك على أنها "إهانة بعدم إسناد صفات حسنة" إلى أمينة أردوغان.

وقال المحامى يلدز إيمريك إن الصحفى وجه انتقادات سياسية للسيدة الأولى، وأضاف أن لائحة الاتهام حددت أن "الإهانة كانت بعدم إسناد صفات حسنة.. هذا يعنى عدم الإعجاب بشخص ما، وانتقاده، وحتى عدم مدحه.. موكلى متهم بإهانة أمينة أردوغان لأنه لم يمدحها".

وكان إيمريك كتب مقالا ينتقد فيه ظهور السيدة الأولى بحقيبة يد باهظة الثمن من طراز هيرميس، والتى تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.

وأثارت الحقيبة الفاخرة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعى التركية، حيث قال المستخدمون إنها ستكلف الرئيس أردوغان راتب ستة أشهر.

وقال رئيس جمعية حقوق الإنسان فى ولاية فان، مراد ميليت، إن تركيا باتت أكبر سجن للصحفيين.

وأضاف: "اعتقال الصحفيين بسبب تقاريرهم يعيق الحق فى الحصول على المعلومات، ولا يجوز اعتقال أى صحفى بسبب ما يكتبه".