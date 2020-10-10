عاجل .. مقتل 5 أشخاص جراء اصطدام طائرتين فى فرنسا

واصطدمت الطائرة الشراعية الصغيرة التى كان على متنها شخصان بطائرة سياح من طراز "دى أيه 40" كان على متنها ثلاثة أشخاص حوالى الساعة 16,30 (14,30 ت غ) فى إقليم أندر ايه لوار. وتم إرسال نحو خمسين عنصر إطفاء إلى الموقع ونحو 30 من عناصر الدرك لإغلاق المكان. ولم تتضح بعد هويات الضحايا ولا أسباب الحادث بينما فتحت السلطات الفرنسية تحقيقا بشأنه.

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