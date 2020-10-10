ترامب يشارك فى تجمع بالبيت الأبيض لأول مرة منذ إصابته بكورونا

ومن المتوقع أن يلقى ترامب كلمة من شرفة بالبيت الأبيض على مئات من الحضور يتجمعون فى حديقة أسفلها.

وأطلق البيت الأبيض على اللقاء اسم "احتجاج سلمى من أجل القانون والنظام".

وكان ترامب كشف عن إصابته بالفيروس فى الثانى من أكتوبر وقضى ثلاث ليال بمستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض يوم الاثنين، ولم يوضح الرئيس هل لا يزال ناقلاً للعدوى، واكتفى بتوضيح أنه لم يعد يعانى من أعراض الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من 210 آلاف أمريكى.

وكانت متحدثة باسم البيت الأبيض قد قالت أمس الجمعة إن ترمب سيجرى فحص مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس، ولن يحضر مناسبة عامة إذا تبين أنه لا يزال ناقلاً للعدوى.