أثيوبيا.. مصرع 14 مدنيا على أيدي مسلحين 

قتلت مليشيا مسلحة 14 مدنيا وأصابت آخرين في أحدث هجوم لها في إقليم بني شنقول غمزغربي إثيوبيا. وقال مصدر أمني في المنطقة، إن قوات الأمن قتلت 14 عنصرا من المليشيا، وأن 8 مدنيين يتلقون العلاج إثر إصاباتهم.

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