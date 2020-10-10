الإمارات تواصل إرسال مساعداتها لمتضرري السيول في السودان

أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي عن تسيير طائرتي مساعدات لدعم المتضررين من الفيضانات المدمرة في السودان.

وكانت طائرة الشحن الجوي التابعة لطيران الإمارات من طراز B777 المتجهة إلى الخرطوم مطار دبي الدولي قد غادرت صباح اليوم.

ومن المقرر أن تغادر طائرة ثانية غدًا، وتحمل كلاهما ما يقرب من 100 طن متري من شحنات الإغاثة، التي قدمها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

جدير بالذكر أن السودان تشهد أسوأ فيضانات منذ عقود، حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أوائل سبتمبر الماضي اعتبارًا من 4 أكتوبر 2020، حيث تضرر أكثر من 860.000 شخص من الفيضانات، وتضرر أو دمر ما يقرب من 166.000 منزل.

كما تُوفي أكثر من 100 شخص ولحقت أضرار جسيمة بالمحاصيل الغذائية والماشية قبل موسم الحصاد مباشرة، ويتعرض ملايين الأشخاص لخطر نقص الغذاء.

وتم تدمير العديد من مصادر المياه أو تلوثها - حيث يهدد ركود المياه بانتشار الأمراض. مع استمرار موسم الأمطار، لا يزال خطر حدوث مزيد من التدهور مرتفعا.

وشملت طائرة السماعدات مستلزمات إيواء طارئ ومستلزمات منزلية لدعم نحو 5000 أسرة فقدت منازلها ومصادر رزقها، إضافة إلى معدات الصرف الصحي للحد من خطر الأمراض التي تنقلها المياه، مؤكدا التزام الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بتعزيز الدعم للشعب السوداني .

من جهته، ذكر جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي أن الإمارات تستجيب لحالات الطوارئ في السودان من خلال قنوات سخية مختلفة وستواصل مدينة دبي العالمية للخدمات الإنسانية دعم أعضائها الملتزمين بمساعدة السكان المتضررين من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ المعقدة.