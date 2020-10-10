دولة عربية تتعرض لزلزال والأرصاد تحذرها من أمطار تصل ارتفاعها لــ 30 ملم

أعلن مركز رصد الزلازل في الجزائر ، اليوم السبت، تعرض البلاد لهزة أرضية بشدة 3.3 درجات في منطقة حمام ملوان في البليدة حيث بيًن الـمركز أن قوة الهزة قدرت بـ3.3 درجات على مقياس ريختر.
أوضح مركز رصد الزلازل في بيان له أن الهزة سُجلت في تمام الساعة 16:52 دقيقة وفق ماذكرته جريدة النهار الجزائرية.
كما حدد مركز الهزة على بعد كيلومتر شمال غرب حمام ملوان.
في سياق أخر حذرت الأرصاد الجوية الجزائرية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية حيث يبدأ تساقط الأمطار بداية من منتصف يوم غد الأحد إلى غاية التاسعة ليلا
وأفاد الأرصاد الجوية الجزائرية بأن كمية الأمطار المتوقعة قد تصل إلى 30ملم محليا.
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