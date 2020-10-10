الفيروس يواصل مهاجمة السياسيين.. إصابة مساعد الرئيس الإيراني بكورونا

أعلن محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني إصابته بفيروس كورونا

وفرضت اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إيران اليوم، السبت، غرامات مالية على منتهكي الإجراءات الصحية المعلنة للوقاية من فيروس كورونا في العاصمة طهران، وفق ما ذكرت "شبكة آر تي".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه تقرر تغريم مرضى الفيروس الذين يغادرون الحجر الصحي بمبلغ 2000.000 ريال أي ما يعادل (6,5 دولار)، وتغريم المواطنين الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات بمبلغ 500000 ريال (1,6 دولار)، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس.

وتأتي قرارات اللجنة الوطنية، مع بدء قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن في العاصمة طهران، مع إعلان حالة الطوارئ في المشافي ومنع إجراء أي عمليات جراحية غير ضرورية، وفتح المشافي التابعة للقوات المسلحة لمعالجة المصابين بالفيروس، بأمر من المرشد علي خامنئي.

وتقرر فرض غرامات على أصحاب المحال التجارية والمهن الاقتصادية الذين لا يلتزمون بالبروتوكولات الصحية، قد تؤدي إلى الإغلاق، إضافة إلى غرامات أخرى على سائقي سيارات الأجرة والركاب الذين لا يرتدون الكمامات.

وأعلن روحاني خلال الاجتماع أنه تم تخصيص مبلغ مائة مليون دولار لشراء أجهزة تحاليل الكشف السريع عن الفيروس، القادرة على كشف الإصابة خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة.

وتعد إيران من أكبر دول الشرق الأوسط التي يتفشى فيها فيروس كورونا المستجد، وهي من الدول التي نشرت الوباء في الدول المجاورة، بعدما لم تتبع الإجراءات الاحترازية منذ أول ظهور للجائحة.