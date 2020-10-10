فيديو.. أول لقاء جماهيري لترامب منذ مغادرته المستشفى

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على الديمقراطيين، في أول خطاب جماهيري بعد خروجه من المستشفى، منتقدا منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.

وأضاف ترامب في أول لقاء جماهيري بالبيت الأبيض منذ إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أن الديمقراطي جو بايدن خان الناخبين من أصول إفريقية.

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وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يسمح بأن تصبح بلاده يسارية أو اشتراكية، مثلما يرغب بايدن والديمقراطيين.

وشدد ترامب على أن الديمقراطيين يرغبون في إغلاق البلاد، لكنه لن يسمح بإغلاقها مرة أخرى.

وأوضح في كلمة من شرفة البيت الأبيض أن بلاده لديها عقار ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سيتم طرحه قريبا.

وقال ترامب إنه بصحة جيدة، مقدما الشكر للأمريكيين على الصلاة والدعاء له خلال فترة مرضه بفيروس كورونا.

كانت لجنة مناظرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية قالت إنها ألغت رسميا المناظرة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن والمقررة يوم 15 أكتوبر الجاري في ميامي بولاية فلوريدا.

وذكرت لجنة المناظرات - في بيان لها - أنه لن تكون هناك مناظرة يوم الخميس المقبل بعد أن تبين أن ترامب وبايدن يعتزمان إجراء فعاليات أخرى في نفس يوم المناظرة.