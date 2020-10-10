ترامب يعلن طرح عقار لـ فيروس كورونا.. قريبا

وقال ترامب من شرفة بالبيت الأبيض إنه بصة جيدة، مشيرا إلىى أن العلماء الأمريكيين سينجحون في القضاء على فيروس كورونا.
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وذكر الرئيس الأمريكي أن إدارته تعمل على بناء برنامج رعاية صحي ممتاز، منتقدا سياسة الديمقراطيين الذين يتعمدون جر البلاد إلى الإغلاق. موضحا أنه لن يسمح بحدوث ذلك مرة أخرى.
وأضاف ترامب في أن منافسه الديمقراطي جو بايدن خان الناخبين من أصول إفريقية.، مؤكدا أنه لن يسمح بأن تصبح بلاده يسارية أو اشتراكية، مثلما يرغب الديمقراطيين .
وهتف مئات من أنصار ترامب المتواجدين في حديقة البيت الأبيض، خلال خطابه، جيث أكد لهم أنه بصحة ممتازة، مقدما لهم الشكر عل دعمهم.
وكانت لجنة مناظرات الانتخابات الرئاسية الأمريكية قالت إنها ألغت رسميا المناظرة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن والمقررة يوم 15 أكتوبر الجاري في ميامي بولاية فلوريدا.
ومن المقرر أن يستأنف الرئيس الأمريكي أنشطة حملته الانتخابية يوم الاثنين، حسب جدول حملته.
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