استياء في الأردن بسبب تسريب أسماء مصابين بكورونا

أثار تسريب أسماء مصابين بفيروس كورونا ردود فعل واسعة في الشارع الأردني، وسط مطالب بمحاسبة الفاعلين، على اعتبار أن ما قاموا به يشكل انتهاكا للخصوصية.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، قائمة تضم أسماء 35 شخصا من مدينة العقبة جنوبي الأردن، أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا، الأمر الذي لاقى استياء كبيرا، لا سيما لدى عائلات المصابين.

وتتضمن القائمة التي تم تداولها على نطاق واسعة الأسماء الرباعية للمصابين وتواريخ ميلادهم وأرقامهم الوطنية وأماكن عملهم وآخر مكان كانوا فيه قبل أن يصابوا بمرض كوفيد-19.

وحذر مدير الشؤون الصحية في العقبة الدكتور صائب حياصات، من التورط في نشر وتداول أسماء مصابي فيروس كورونا، معتبرا ذلك جرما يعاقب عليه القانون، وفق ما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية.

وقال حياصات إن المادة 355 من قانون العقوبات الأردني يعاقب على نشر أي معلومات تخرق خصوصية المواطنين أو تداولها، مناشدا ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم المساهمة في نشر القائمة.

وشهد الأردن في الآونة الأخيرة ارتفاعا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، مع رفع بعض القيود المفروضة داخل المدن الرئيسية في البلاد.

وسجل الأردن حتى اليوم السبت، 181 وفاة بسبب فيروس كورنا، بالإضافة إلى نحو 24 ألف إصابة في مختلف أنحاء البلاد.