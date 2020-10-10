أخبار اليمن : 265 خرقاً من المرتزقة لاتفاق الحديدة في 24 ساعة

دوت الخليج -

265 خرقاً من المرتزقة لاتفاق الحديدة في 24 ساعة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 265 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. 265 خرقاً من المرتزقة لاتفاق الحديدة في 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 265 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المصدر ان الخروقات من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس وتحليق طائرتين حربيتين في أجواء حيس و13 طائرة تجسسية في أجواء التحيتا والجبلية والفازة وحيس. وأشار المصدر إلى ان قوى العدوان ارتكبت ايضاً 40 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي و208 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.

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