قرقاش: الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، السبت، إن الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة.

وذكر قرقاش، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أن "تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى قطر والذي يشير فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة".

وأضاف: "التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الاقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في منطقتنا".

وفي تغريدة أخرى، أوضح الوزير الإماراتي أن "الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة".

وتابع: "هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه".

وأردف قائلا: "فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية وإعادة إنتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق".

وكان أردوغان اختتم الأسبوع الماضي زيارة إلى قطر، بعد أيام فقط من انحدار العملة المحلية إلى مستوى 7.9 ليرة مقابل الدولار الواحد، وهو أسوأ رقم تحققه العملة التركية.

وقال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، فائق أوزتراك، إن الهدف من وراء زيارة أردوغان إلى قطر، الأسبوع الماضي، كان طلب المال.

وفي مطلع يوليو الماضي، زار أردوغان قطر في أول رحلة خارجية له منذ تفشي فيروس كورونا.