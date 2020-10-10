أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى تصريحات أدلى بها اليوم السبت، من شرفة البيت الأبيض، أن بلاده أنتجت عقار مضاد لوباء "كوفيد-19"، لافتًا إلى أنها ستتوسع فى إنتاجه قريبا بهدف توزيعه على الجميع.





وأوضح ترامب: "لدينا عقار رائع بالفعل ضد كورونا، وسننتج فى المستقبل بكميات ناجحة فى مواجهة الفيروس لتوزيعه بشكل واسع". حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك". وأضاف الرئيس الأمريكى: "الولايات المتحدة ستهزم الفيروس الصينى"، لافتا إلى تراجع مستويات البطالة فى أمريكا إلى أقل مستوى فى تاريخ البلاد "قبل انتشار فيروس كورونا". ووجه الرئيس الأمريكى كلمات الشكر لرجال الشرطة فى بلاده "لمجهوداتهم فى حفظ الأمن وتقليل معدلات الجريمة إلى أدنى مستوياتها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب : لدينا عقار رائع لمكافحة كورونا ونعمل على توسيع إنتاجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.