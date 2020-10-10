فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا فى إصابات بكورونا

وأعلنت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، تسجيل 26896 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 718873 منذ بداية العام، كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 54 إلى 32684.

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