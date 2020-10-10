الإمارات: وجود الجيش التركي في قطر يهدد استقرار الخليج

هاجم وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش الدور التركي في الخليج العربي، مؤكدا أن "الجيش التركي في قطر عنصر عدم استقرار في المنطقة".

وقال قرقاش في تغريدات على تويتر إن "تصريح الرئيس التركي خلال زيارته إلى قطر الذي اشار فيه إلى أن جيشه يعمل على استقرار دول الخليج برمتها لا يتسق مع الدور الإقليمي التركي، والشواهد عديدة".

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وتابع الوزير الإماراتي "التصريح يحاول إبعاد النظر عن الأسباب الإقتصادية للزيارة، ولنكون واضحين، الجيش التركي في قطر عنصر عدم إستقرار في منطقتنا".

وأضاف قرقاش "الوجود العسكري التركي في الخليج العربي طارئ، ويساهم في الاستقطاب السلبي في المنطقة، هو قرار نخب حاكمة في البلدين يعزز سياسة الاستقطاب والمحاور ولا يراعي سيادة الدول ومصالح الخليج وشعوبه، فمنطقتنا لا تحتاج الحاميات الإقليمية واعادة انتاج علاقات استعمارية تعود لعهد سابق."

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعم في تصريح لوسائل إعلام قطرية أن الوجود العسكري التركي في قطر "يخدم الاستقرار والسلام ليس لقطر فقط، ولكن للخليج كله".