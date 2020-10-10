الصحة الكويتية تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في البلاد

أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، أن الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول اتخاذ قرار بعودة تطبيق الحظر الجزئي في الكويت غير صحيحة علي الإطلاق .
وأفاد الدكتور باسل الصباح، في تصريح صحفي مساء اليوم، بأن ما تردد عن عقده اجتماعا اليوم لبحث تطبيق قرار حظر التجول الجزئي، لا أساس له من الصحة على الإطلاق.
وذكر وزير الصحة الكويتي أن الاجتماع المزعوم لم ينعقد اليوم، وموعده في الأصل غدًا، فكيف بنى المتداولون على اجتماع لم ينعقد، قرار لم يصدر".
ويُشار الي أن تقارير صحفية كويتية كانت قد اشارت الي قيام وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، بعقد اجتماع مع قيادات الوزارة، في أعقاب ارتفاع عدد حالات الوفيات جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وكذلك عدد من يتلقون العلاج بغرفة العناية المركزة، واعتزامه اصدار توصيات لمجلس الوزراء الكويتي في هذا الشأن، من بينها العودة لتطبيق حظر التجول الجزئي في البلاد.
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