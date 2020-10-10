رغم دخولها قائمة المحظورين..عشرات القضاة المصريين يعودون للكويت لبداية عملهم

إستقبل مطار الكويت الدولي، اولى رحلات عودة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين الأجانب العاملين في وزارة العدل من الدول الممنوعة، وذلك تطبيقا لقرار اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، بعودة بعض الموظفين من خارج البلاد.

وكشفت صحيفة القبس الكويتية، أن عشرات القضاة والمستشارين والموظفين من أصحاب الجنسية المصرية، كانوا قد عادوا في رحلة مباشرة من القاهرة الى الكويت، على متن طائرة الخطوط الجوية الكويتية، حيث سمح لهم بدخول البلاد؛ بعد تزويد اللجنة الوزارية بطوارئ كورونا، بكشوف الأسماء المعتمدة من وزارة العدل.

وأفادت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، بأن الموظفين الحاصلين على موافقات الجهات الحكومية، واعتمادها من قبل اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا؛ لن يطبق عليهم قرار البقاء والاستقرار في دول غير ممنوعة لمدة 14 يوما، ومن ثم يسمح لهم بدخول البلاد.

وذكر المصدر قائلا : وفقا للموافقات الممنوحة سابقا؛ فانه سيسمح للموظفين الأجانب، دخول الكويت من الدول الممنوعة، سواء كان القدوم مباشرا او عن طريق الترانزيت".

ونوه المصدر الى ان عودة الموظفين الى البلاد، تخضع لتقدير الجهات الحكومية، من خلال تقديم طلب، يحدد أسماء من ترغب الوزارة بعودتهم؛ ليتم عرضها على اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، لدراستها، وإصدار الموافقات بشكل رسمي.

وأشار المصدر الي ان الإجراءات الطبية التي ستطبق على الموظفين الأجانب هي تقديم شهادة pcr معتمدة تثبت سلبية الإصابة بالفيروس مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين.