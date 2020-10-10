سياسي لبناني: نعاني حالة انهيار أخلاقي واقتصادي وليس حربا أهليا

أعتبر الدكتور خالد العزي ، استاذ محاضر بمادة السياسات الدولية والجيوسياسية ، تصريح ئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحرير بشأن إندلاع حرب أهلية في البلاد نتيجة الأوضاع التي تمر بها البلاد نوع من المصارحة مع الجمهور المحبط.

وذكر العزي في تصريحات خاصة لـ" صدي البلاد " أن الحريري عبر رسالته للشعب اللبناني اراد القول بأنه هو من يساهم ومن يتخلي ومن يضحي من أجل لبنان رغم كل المأسي التي حدثت له ولأسرته ولعل اهمها إغتيال والده الشهيد رفيق الحريري وبالتالي هو رجل دولة بمعني الكلمة حيث يقدم نفسه لخدمة البلاد.

وافاد بأن مايحدث في لبنان ليس حربا أهليا رغم الإنفلات الأمني الذي تشهده البلاد ورغم الإنتشار الواسع للسلاح داخل البلاد وذلك نظرا لضعف الدولة لدرجة تصل حد الغياب التام وتناحر البعض علي السلطة وإحتلال المواقع.

وعن المبادرة الفرنسية التي طرحها الرئيس ايمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان فقد أوضح قائلا : ماكرون لايستطيع ان ينفق علي هذة المبادرة وأن الملف اللبناني في يد الإدارة الأمريكية وحدها بهدف التضيق علي ايران واذرعها في الدولة اللبناني".

وبيًن العزي أن البلاد تعيش حالة من الإنهيار الأخلاقي والإقتصادي حيث لاتزال الدولة تُنهب حيث طالب بأشخاص لديها خطة إنقاذية قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع لانريد اشخاص من السماء علي حد قوله.

وقال : نعيش في كارثة وهي كورونا نتيجة التخبطات التي تعيش فيها الحكومة اللبنانية " متوقعا "سنعيش فترة ضغط وفترة حصار وحالة من التخبط الناتجة من وجود تلك الطبقة الساسية الفاسدة والحريري جزء منها".