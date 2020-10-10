كشفت وزارة الصحة في تونس، اليوم السبت، أن عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال يومي 8 و9 أكتوبر الجاري في البلاد بلغ 3137 حالة.
ويعد تلك الإحصائية من إصابات الفيروس المستجد في البلاد زيادة غير مسبوقة حيث تعتبر الأعلى منذ اكتشاف أول حالة اصابة بالفيروس التاجي مطلع مارس الماضي.
وذكرت الصحة التونسية في بيان لها اليوم أن الفرق الطبية في البلاد قد أجرت 8886 عملية تحليل مخبري.
وبهذة الحصيلة اليومية يكون قد إرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الأن الي 31.259 حالة من مجموع أكثر من 271 ألف عملية تحليل أجرتها الفرق الطبية منذ بدء الجائحة.
كما أعلنت الصحة التونسية عن تسجيل 47 حالة وفاة اضافية ليرتفع عدد الوفايات التي تم الابلاغ إلى 456 حالة وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3137 حالة .. تونس تعلن زيادة غير مسبوقة بإصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.