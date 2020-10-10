وكالة الطاقة الذرية: ليس لدى إيران حاليا ما يكفي لصنع قنبلة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن إيران ليس لديها في هذه المرحلة ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية واحدة، طبقا للمعايير الرسمية للوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف غروسي في مقابلة مع صحيفة دي برس النمساوية نشرتها على موقعها الإلكتروني "يواصل الإيرانيون تخصيب اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير مما كانوا يلتزمون به. وهذه الكمية تزداد كل شهر".

وردا على سؤال حول المدة التي ستحتاجها إيران لصنع سلاح نووي، قال غروسي "في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا نتحدث عن الوقت... ننظر إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب أو البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية. إيران ليس لديها هذه الكمية الكبيرة في الوقت الحالي".

وتنفي إيران امتلاكها لبرنامج أسلحة نووية، وتقول إن برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض الطاقة.