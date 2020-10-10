وأدانت وزارة الخارجية الأرمنية القصف، وخطوات أذربيجان فى خرق اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ، الذى تم التوصل إليه فجر اليوم السبت فى موسكو بين الجانبين وبرعاية روسية.
وحملت الوزارة باكو، المسؤولية كاملة عن تداعيات الوضع فى المنطقة.
يذكر أنه سمع دوى انفجارين ضخمين فى ستيباناكيرت عاصمة قره باغ، من دون معرفة الجهة التى تقف وراءهما، ولم يتم الإعلان عن ضحايا بشرية نتيجتهما حتى الآن.
واندلعت فى 27 سبتمبر الماضى اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى قره باغ والمناطق المتاخمة، فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قصف عنيف على عاصمة قره باغ وأرمينيا تتهم أذربيجان بخرق الهدنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.