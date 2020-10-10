قصف عنيف على عاصمة قره باغ وأرمينيا تتهم أذربيجان بخرق الهدنة

وأدانت وزارة الخارجية الأرمنية القصف، وخطوات أذربيجان فى خرق اتفاق وقف إطلاق النار فى قره باغ، الذى تم التوصل إليه فجر اليوم السبت فى موسكو بين الجانبين وبرعاية روسية.

وحملت الوزارة باكو، المسؤولية كاملة عن تداعيات الوضع فى المنطقة.

يذكر أنه سمع دوى انفجارين ضخمين فى ستيباناكيرت عاصمة قره باغ، من دون معرفة الجهة التى تقف وراءهما، ولم يتم الإعلان عن ضحايا بشرية نتيجتهما حتى الآن.

واندلعت فى 27 سبتمبر الماضى اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية فى قره باغ والمناطق المتاخمة، فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقطاب مسلحين أجانب.