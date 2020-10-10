إصابة مساعد الرئيس الإيرانى بفيروس كورونا

أعلن محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيرانى ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة، اليوم السبت، بأن نتيجة الفحوصات الخاصة بكورونا، أثبتت إصابته بالفيروس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وكتب نوبخت على "تويتر": "بعد أسبوع مليء بالعمل، وظهور بعد الأعراض، راجعت أحد المراكز الطبية لمتابعة الأمر، فتبين أن نتيجة إصابتى بفيروس كورونا إيجابية". وأضاف: "بناء على نصيحة الأطباء بقيت تحت المراقبة". وتابع: "حالتى الصحية جيدة بفضل الله، وأشكر كافة الأعزاء الذبن سألوا عنى وأرجو منكم الدعاء".

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