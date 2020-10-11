تونس تفرض حظر التجول في عدد من المدن
أعلنت مصادر في خلية الأزمة المنعقدة بولاية نابل في تونس، فرض حظر التجول من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا، على خلفية ارتفاع الإصابات بكورونا.
وأشارت المصادر، إلى أن "المعتمديات المعنية في ولاية نابل بحظر التجوال، هي نابل، ودار شعبان الفهري وبني خيار".
وأكدت، أن "حظر التجول بالحمامات وسليمان سيكون بداية من يوم غدا الأحد ولمدة 15 يوما".
وأغلقت تونس اقتصادها بالكامل في مارس الماضي، كما أغلقت حدودها، الأمر الذي حد من تفشي الفيروس لكنها سجلت أكثر من 20 ألف حالة الشهر الماضي.
ولم تخصص الدولة سوى 200 سرير فقط بوحدات العناية الفائقة لمرضى (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد.
وأعلنت السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 26899 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 409 وفيات بسبب الفيروس.
المصدر: "شمس أف أم"
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