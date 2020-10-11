دوت الخليج -

غارات إجرامية على الجوف ومأرب وصعدة وحجة

جدد طيران العدوان السعودي شن سلسلة غارات إجرامية على الجوف ومأرب وصعدة وحجة. غارات إجرامية على الجوف ومأرب وصعدة وحجةجدد طيران العدوان السعودي شن سلسلة غارات إجرامية على الجوف ومأرب وصعدة وحجة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ14 غارة منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في الجوف، وغارتين مديرية رحبة، وغارة على مديرية مدغل بمأرب. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة بني معاذ في مديرية سحار بصعدة، وغارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض في حجة.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غارات إجرامية على الجوف ومأرب وصعدة وحجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.