جزر الكناري الإسبانية تشهد أكبر تدفق للمهاجرين منذ 2006

قال الصليب الأحمر إن ما يزيد على ألف مهاجر وصلوا إلى جزر الكناري الإسبانية خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وهو أكبر تدفق للمهاجرين منذ أزمتهم عام 2006.
ويقول محللون وجماعات حقوقية إن تعزيز الأمن على الساحل المغربي المطل على البحر المتوسط يدفع المهربين والمهاجرين جنوبا إلى المخاطرة بالعبور المحفوف بالمخاطر إلى جزر الكناري الواقعة على بعد حوالي 97 كيلومترا غربي ساحل المحيط الأطلسي.
وقال متحدث باسم الصليب الأحمر إن 1015 مهاجرا وصلوا إلى الجزر الإسبانية السبع على متن 485 قاربا بين يومي الخميس والسبت.
ولم يصل مثل هذا العدد منذ 14 عاما عندما وصل ما يزيد على 30 ألف مهاجر إلى جزر الكناري نتيجة إغلاق طرق أخرى مؤدية إلى أوروبا.
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