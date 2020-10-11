تظاهرات حاشدة في إسرائيل تطالب بـ رحيل نتنياهو.. شاهد

تظاهر آلاف الإسرائيليين، اليوم السبت، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك استمرارا لموجة احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل ضمن حراك "الرايات السوداء".
ووقعت اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب، حيث حاولت الشرطة منع المحتجين من السير في الشوارع.
وذكرت صحيفة "تايمز اوف اسرائيل" إنه تم اعتقال 6 متظاهرين على الأقل في تل أبيب والقدس، حيث شهدت كلتا المدينتين احتجاجات ضخمة ضد نتنياهو.
وتستمر الاحتجاجات ضد فساد نتنياهو، فضلا عن تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ أشهر، لكن احتجاجات السبت، ضمت عشرات آلاف الغاضبين من مختلف الأماكن.
وتقدر حركة الرايات السوداء، إحدى الجماعات التي تقود المظاهرات، عدد المشاركين في التجمعات بنحو 200 ألف، بينما ذكرت التقارير أن احتجاج السبت هو الأضخم في سلسلة مظاهرات ضد نتنياهو وحكومته.
وبعد ظهر اليوم، أوقفت الشرطة موكبا من الدراجات من نحو 130 شخص، كان متوجها نحو منزل نتنياهو، حيث منعوا من الوصول لهدفهم.
كان البرلمان الإسرائيلي أقر قانونا يحظر المظاهرات في ظل حالة الطوارئ المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وهو ما اعتبره المعارضون محاولة لإسكات الاحتجاجات.
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