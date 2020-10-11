بعد 19 عاما على الغزو الأمريكي.. طالبان تتمنى فوز ترامب في الانتخابات

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن حركة طالبان الأفغانية، أعربت عن تطلعها لفوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفترة ولاية جديدة.
وفي حواره مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية عبر الهاتف، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، إن طالبان "تأمل في أن يفوز ترامب بالانتخابات وينهي الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان".
وتأتي تصريحات الحركة؛ بعد أيام من إعلان ترامب أن قوات بلاده المتبقية في أفغانستان يجب أن تعود إلى الوطن قبل حلول عيد الميلاد.
وقبل إعلان ترامب، قال مستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة ستخفض عدد جنودها في أفغانستان إلى 2500 فرد مطلع 2021.
ومنذ يوليو الماضي، قلصت واشنطن عسكرييها في أفغانستان إلى 4 آلاف فرد.
وكانت الولايات المتحدة قد غزت أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، لتفكيك تنظيم القاعدة وإنهاء حكم حركة طالبان.
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