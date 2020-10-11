السفارة السعودية في أمريكا تغلق أبوابها غدا

أعلنت السفارة السعودية في الولايات المتحدة، اليوم الأحد، إغلاق أبوابها غدا الإثنين، بسبب اعتباره إجازة رسمية في الولايات المتحدة.
وكتب الحساب الرسمي للسفارة على موقع تويتر: "نود تنويه المواطنين الكرام أن سفارة المملكة في واشنطن مغلقة في الإجازة الرسمية للولايات المتحدة وذلك يوم الاثنين ١٢ اكتوبر، ويستأنف العمل يوم الثلاثاء ١٣ اكتوبر ٢٠٢٠".
وأضاف: "في حالة الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة".
من ناحية أخرى، تعد عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا التاجي اليومية الآن في أمريكا هي الأعلى منذ شهرين حيث تستمر الإصابات في الارتفاع في ولايات الغرب الأوسط.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم الإبلاغ عن أكثر من 56000 حالة جديدة في جميع أنحاء البلاد يوم الخميس ، وهو أعلى ارتفاع يومي في الإصابات منذ الأسبوع الأول من أغسطس.
يبلغ متوسط عدد الحالات الآن أكثر من 45000 حالة يوميًا بعد أن ارتفع بشكل مطرد منذ منتصف سبتمبر.
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