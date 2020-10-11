إصابات كورونا في أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي تتخطى 10 ملايين حالة

كشفت منظمات دولية، اليوم الأحد، عن وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أمريكا اللاتينية وبحر الكاريبي لأكثر من 10 ملايين حالة، كما وصلت الوفيات إلى 366 ألف حالة وفاة.

وقال البنك المركزي إن منطقة بحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية أصبحت الأسوأ صحيا واقتصاديا بسبب انتشار الوباء.

وتوقعت أخر الاحصائيات وصول الوفيات في البرازيل لأكثر من 150 ألف حالة وفاة، وذلك عقب 8 أشهر من انتشار الفيروس.

وتراجع المعدل اليومي للإصابات الجديدة خلال أسبوع أيضا في البرازيل، من 40 ألفا في مطلع سبتمبر إلى 27477 حالة، فيما سجلت البرازيل أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة بواقع 149639 حالة بين أكثر من 5 ملايين إصابة.

يأتي ذلك مع محاولات غالبية دول العالم السيطرة على الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، حيث ارتفعت وتيرة الاصابات خلال الفترة الماضية.