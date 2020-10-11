بـ 26 ألف حالة جديدة .. فرنسا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ كورونا

اعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و54 حالة وفاة، ليصبح أكبر معدل إصابات يومي بالفيروس في فرنسا.

وبذلك تكون فرنسا قد سجلت 718 ألف و873 إصابة بالفيروس إلى جانب، 32 ألفا و684 حالة وفاة.

وجاء ذلك بعدما قررت فرنسا إعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة تفشي وباء كورونا في عدد من المدن بينها ليون وليل.

واضطرت السلطات لفرض إجراءات الإغلاق في بعض المدن منها العاصمة باريس ومارسيليا، حيث يتعين عليها تطبيق بروتوكولات صحية أكثر صرامة.

وفي مؤشر على خطورة الوضع، سجلت القارة الأوروبية للمرة الأولى أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في يوم واحد، أمس الخميس.

وواصلت الإصابات في أنحاء أوروبا الزيادة على مدى الأيام السبعة الماضية، وتركزت في بريطانيا وروسيا وإسبانيا وفرنسا، حيث سجلت كل دولة منها أكثر من 10 آلاف حالة يوميا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.